НХЛ. У першому раунді плей-офф Оттава зіграє з Бостоном, Анагайм - з Калгарі. Усі пари

У ніч на понеділок, 10 квітня, у Національній хокейній лізі сезону-2016/17 відбулися останні поєдинки регулярного чемпіонату.

Після цього остаточно стало відомо, хто з ким зустрінеться у плей-офф.

Отож, між собою зіграють:

Національна хокейна ліга-2016/17

Кубок Стенлі

1/4 фіналу

Східна конференція

Вашингтон - Торонто

Піттсбург - Коламбус

Монреаль - Нью-Йорк Рейнджерс

Оттава - Бостон

1/2 фіналу

Вашингтон / Торонто - Піттсбург / Коламбус

Монреаль / Рейнджерс - Оттава / Бостон

Західна конференція

Чикаго - Нешвілл

Міннесота - Сент-Луїс

Анагайм - Калгарі

Едмонтон - Сан-Хосе

1/2 фіналу

Чикаго / Нешвілл - Міннесота / Сент-Луїс

Анагайм / Калгарі - Едмонтон / Сан-Хосе