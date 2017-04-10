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10.04.2017  13:05

НХЛ. У першому раунді плей-офф Оттава зіграє з Бостоном, Анагайм - з Калгарі. Усі пари

У ніч на понеділок, 10 квітня, у Національній хокейній лізі сезону-2016/17 відбулися останні поєдинки регулярного чемпіонату.

Після цього остаточно стало відомо, хто з ким зустрінеться у плей-офф.

Отож, між собою зіграють:

Національна хокейна ліга-2016/17

Кубок Стенлі

1/4 фіналу

Східна конференція

Вашингтон - Торонто

Піттсбург - Коламбус

Монреаль - Нью-Йорк Рейнджерс

Оттава - Бостон

1/2 фіналу

Вашингтон / Торонто - Піттсбург / Коламбус

Монреаль / Рейнджерс - Оттава / Бостон

Західна конференція

Чикаго - Нешвілл

Міннесота - Сент-Луїс

Анагайм - Калгарі

Едмонтон - Сан-Хосе

1/2 фіналу

Чикаго / Нешвілл - Міннесота / Сент-Луїс

Анагайм / Калгарі - Едмонтон / Сан-Хосе

 
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