Останнє в розділі
15 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 13:05
НХЛ. У першому раунді плей-офф Оттава зіграє з Бостоном, Анагайм - з Калгарі. Усі пари
У ніч на понеділок, 10 квітня, у Національній хокейній лізі сезону-2016/17 відбулися останні поєдинки регулярного чемпіонату.
Після цього остаточно стало відомо, хто з ким зустрінеться у плей-офф.
Отож, між собою зіграють:
Національна хокейна ліга-2016/17
Кубок Стенлі
1/4 фіналу
Східна конференція
Вашингтон - Торонто
Піттсбург - Коламбус
Монреаль - Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава - Бостон
1/2 фіналу
Вашингтон / Торонто - Піттсбург / Коламбус
Монреаль / Рейнджерс - Оттава / Бостон
Західна конференція
Чикаго - Нешвілл
Міннесота - Сент-Луїс
Анагайм - Калгарі
Едмонтон - Сан-Хосе
1/2 фіналу
Чикаго / Нешвілл - Міннесота / Сент-Луїс
Анагайм / Калгарі - Едмонтон / Сан-Хосе
— 0
Читай також
|
07.04.2017
Донецький Донбас - чемпіон Української хокейної ліги 2017 року. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua