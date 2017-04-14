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82 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 07:38
НХЛ. 1/8 фіналу. Вашингтон отримав вольову перемогу над Торонто, Нешвілл обіграв Чикаго
Національна хокейна ліга-2016/17
Кубок Стенлі
1/8 фіналу
14 квітня
Вашингтон - Торонто 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 – Марнер (ван Рімсдайк, Бозак) – 01:35
0:2 – Гардінер – 09:44
1:2 – Вільямс (Оши, Шаттенкірк) – 12:24 ГБ
2:2 – Вільямс (Нісканен, Кузнецов) – 36:00
3:2 – Вілсон – 65:15
Рахунок у серії 1:0
Чикаго - Нешвілл 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
0:1 – Арвідссон (Форсберг, Джохансен) – 07:52
Рахунок у серії 0:1.
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07.04.2017
Донецький Донбас - чемпіон Української хокейної ліги 2017 року. ФОТО + ВІДЕО
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