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988 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 12:01
Нападник Донбасу відмовився зіграти за збірну України на чемпіонаті світу
Нападник Донбасу Шаміль Рамазанов не гратиме за збірну України на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А.
Про це в інтерв`ю Вести-Украина повідомив головний тренер Олександр Савицький.
Рамазанов послався на сімейні обставини.
Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1А пройде з 22 по 28 квітня в Києві. Суперниками збірної України будуть збірні Казахстану, Австрії, Угорщини, Польщі і Південної Кореї.
Дві перші команди отримають путівку в елітний дивізіон.
Раніше повідомялося, що Олександр Савицький викликав на підготовку до ЧС-2017 28 гравців.
|Шаміль Рамазанов
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07.04.2017
Донецький Донбас - чемпіон Української хокейної ліги 2017 року. ФОТО + ВІДЕО
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