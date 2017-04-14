Нападник Донбасу відмовився зіграти за збірну України на чемпіонаті світу

Нападник Донбасу Шаміль Рамазанов не гратиме за збірну України на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А.

Про це в інтерв`ю Вести-Украина повідомив головний тренер Олександр Савицький.

Рамазанов послався на сімейні обставини.

Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1А пройде з 22 по 28 квітня в Києві. Суперниками збірної України будуть збірні Казахстану, Австрії, Угорщини, Польщі і Південної Кореї.

Дві перші команди отримають путівку в елітний дивізіон.

Раніше повідомялося, що Олександр Савицький викликав на підготовку до ЧС-2017 28 гравців.