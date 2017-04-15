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15.04.2017  10:18

НХЛ. 1/8 фіналу. Піттсбург виграв другий матч у Коламбуса. Інші зустрічі

Національна хокейна ліга-2016/17

Кубок Стенлі

1/8 фіналу

Піттсбург - Коламбус - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 Кросбі (Ширі, Гентзел), 8:31
1:1 Саад (Веннберг, Джонс), 27:00
2:1 Гентзел (Кросбі, Коул), 27:51
3:1 Малкін (Кросбі, Коул), 42:01
4:1 Хорнквіст (Каллен, Кюнхакль), 59:14

Рахунок в серії: 2-0

Монреаль - Рейнджерс - 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

1:0 Петрі (Дано, Радулов), 4:05
1:1 Грабнер 13:48
2:1 Байрон (Галлахер), 15:42
2:2 Неш (Холден, Весі), 29:58
2:3 Зукарелло (Степан, Сміт), 34:47
3:3 Плеканец (Гальченюк, Радулов), 59:42
4:3 Радулов (Вебер, Пачіоретті), 78:34

Рахунок в серії: 1-1

Міннесота - Сент-Луїс - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 Едмундсон (Берглунд, Пяйярві-Свенссон), 23:51
1:1 Парізе (Стаал, Сутер), 37:44, ГБ
1:2 Шворц (Пьєтранджело, Бродзяк), 57:33

Рахунок в серії: 0-2

Едмонтон - Сан-Хосе 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 Кассіан (Летестю) - 20:47 ГМ
2:0 - Макдевід - 50:31 ГМ

Рахунок у серії - 1:1
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