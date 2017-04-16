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491 перегляд Версія для друку Коментарі [ 2 ]16.04.2017 16:55
ЧС-2017 (U-18). Збірна України здобула свою другу перемогу, перегравши італійців
Юніорська збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів у Дивізіоні ІВ.
Цього разу наша команда в овертаймі дотиснула команду Польщі.
Нагадаємо, у першому матчі збірна України перемогла італійців.
Чемпіонат світу-2017 з хокею
Хлопці U-18
Дивізіон ІВ
Блед, Словенія
Матч 2-го туру
16 квітня
Україна - Польща 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
0:1 - Жигмунт (Кідевич) - 8:17
0:2 - Дущак (Недлич) - 9:51
1:2 - Ступак (Волобуєв) - 24:17 ГБ
2:2 - Мороз (Матейченко, Пересунько) - 25:46 ГБ
3:2 - Пересунько - 64:30
Воротарі: Петленко (Оганджанян, 20:00) - Прокоп
— 2
Эдуард Напханько _ 16.04.2017 17:58
Tobias Ripper:Вы наверно упустили из внимания в каком дивизионе этот ЧМ... ))
Молодці ! Знай наших !
Молодці ! Знай наших !
Tobias Ripper _ 16.04.2017 17:11
Молодці ! Знай наших !
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