Збірна України після поразки від Казахстану достроково вилетіла з дивізіону IА
Збірна України з хокею зазнала четвертої поразки поспіль на домашньому чемпіонату світу у другому за силою дивізіоні (дивізіон IА - прим) світового хокею.
У 4-му турі українська збірна програла важливий матч команді Казахстану (2:4).
Українська команда після цього програшу втратила усі шанси залишитися у другому дивизіоні і повернулася у дивізіон IВ, де вона грала в минулому році.
В активі підопічних Савицького 0 очок, попереду в української команди збірні Угорщини та Польщі, які мають 3 та 4 бали відповідно.
Але, саме цим командам ми програли в очних зустрічах (3:5 угорцям), та (1:2 полякам), тому навіть у разі перемоги над командою Південної Кореї вище 6-го місця ми вже не піднятися не зможемо.
Як відомо, 2 команди из дивізіону IA виходить в еліту світового хокею, а остання команда вилітає у Дивізіон IВ.
|
25.04.2017
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua