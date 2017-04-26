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2459 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 3 ]
26.04.2017  22:43

Збірна України після поразки від Казахстану достроково вилетіла з дивізіону IА

Збірна України з хокею зазнала четвертої поразки поспіль на домашньому чемпіонату світу у другому за силою дивізіоні (дивізіон IА - прим) світового хокею.

У 4-му турі українська збірна програла важливий матч команді Казахстану (2:4).

Українська команда після цього програшу втратила усі шанси залишитися у другому дивизіоні і повернулася у дивізіон IВ, де вона грала в минулому році.

В активі підопічних Савицького 0 очок, попереду в української команди збірні Угорщини та Польщі, які мають 3 та 4 бали відповідно.

Але, саме цим командам ми програли в очних зустрічах (3:5 угорцям), та (1:2 полякам), тому навіть у разі перемоги над командою Південної Кореї вище 6-го місця ми вже не піднятися не зможемо.

Як відомо, 2 команди из дивізіону IA виходить в еліту світового хокею, а остання команда вилітає у Дивізіон IВ.
Коментарі
 — 3
Volodya Buksa _ 27.04.2017 10:31
Хлопці молодці грають через неможу.
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Олексій Мазур _ 27.04.2017 10:29
Я так подивився, то наші хокеїсти виявилися справжніми майстрами по вилученням. Дуже часто збірна грала у неповному складі. То без одного гравця, то без двох. Один виходить на лід, іншого знову видаляють. А в цей час нам закидають. І це ж не перший чемпіонат ми так граємо. Це наш стиль - грати у меншості через постійні вилучення. Тренери спеціально цьому навчають чи як?
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welder1985 _ 27.04.2017 10:07
Це просто ганьба! Голова федерації хокею має іти у відставку, як і міністр молоді і спорту! Третя ліга хокею...мда....А колись же наші грали у вищому дивізіоні проти Швеції і Канади!
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