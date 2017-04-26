Збірна України після поразки від Казахстану достроково вилетіла з дивізіону IА

Збірна України з хокею зазнала четвертої поразки поспіль на домашньому чемпіонату світу у другому за силою дивізіоні (дивізіон IА - прим) світового хокею.

У 4-му турі українська збірна програла важливий матч команді Казахстану (2:4).

Українська команда після цього програшу втратила усі шанси залишитися у другому дивизіоні і повернулася у дивізіон IВ, де вона грала в минулому році.

В активі підопічних Савицького 0 очок, попереду в української команди збірні Угорщини та Польщі, які мають 3 та 4 бали відповідно.

Але, саме цим командам ми програли в очних зустрічах (3:5 угорцям), та (1:2 полякам), тому навіть у разі перемоги над командою Південної Кореї вище 6-го місця ми вже не піднятися не зможемо.

Як відомо, 2 команди из дивізіону IA виходить в еліту світового хокею, а остання команда вилітає у Дивізіон IВ.