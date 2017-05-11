Україна зацікавлена в проведенні з Білоруссю спільного чемпіонату з хокею

Україна зацікавлена в проведенні з білоруськими клубами спільного чемпіонату з хокею.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, який прокоментував можливість створення спільного хокейного чемпіонату з Білоруссю.

"Ми зацікавлені в створенні такого турніру. Хокей з шайбою в Білорусі добре розвинений, є відповідна інфраструктура, в українському чемпіонаті виступають 8 команд, їм необхідна жорстка конкуренція, щоб підвищувати майстерність гравців, і спільні змагання здатні надати цю практику", - сказав він.

"Необхідно опрацювати це питання на рівні двох федерацій більш детально", - зазначив Жданов, слова якого наводить БЕЛТА.

Раніше повідомлялося, що Україна, Білорусь і Латвія ведуть переговори щодо створення об'єднаного чемпіонату.

Нагадаємо, чемпіоном минулого сезону УХЛ став донецький Донбас. а в чемпіонаті брало участь 6 команд, а не 8.

У першому сезоні УХЛ виступали Донбас (Донецьк), Дженералз (Київ), ХК Кременчук, Витязь (Харків), Білий Барс (Біла Церква) і Кривбас (Кривий Ріг).

У свою чергу столичний Компаньйон-Нафтогаз та харківська Юність не змогли заявитися через фінансові проблеми.