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13.10.2017
31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.10.2017 21:34
Білий Барс розгромив Кременчук. Матч 10-го туру УХЛ
Білоцерківський Білий Барс за допомогою хет-трика Бондаренко, здолав удома Кременчук з рахунком 6:2.
Українська хокейна ліга-2017/18
Регулярний чемпіонат
10 тур
13 жовтня
Білий Барс - Кременчук 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
0:1 - Бойков (без передач) 0:38
1:1 - Печерських (Тимченко, Ромащенко) 7:29, ГБ
2:1 - Бондаренко (Куцевич) 7:36
3:1 - Бондаренко (Ядловський, Куцевич) 19:00, ГБ
4:1 - Панов (Ядловський, Куцевич) 17:43
5:1 - Сеник (Бондаренко, Ромащенко) 5:33
5:2 - Красильников (Грицьких) 6:38
6:2 - Бондаренко (Ромащенко, Ядловський) 16:37
Воротарі: Качула - Власенко (Петленко)
Нагадаємо, що раніше Динамо і Донбас обіграли своїх суперників.
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