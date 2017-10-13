Білий Барс розгромив Кременчук. Матч 10-го туру УХЛ

Білоцерківський Білий Барс за допомогою хет-трика Бондаренко, здолав удома Кременчук з рахунком 6:2.

Українська хокейна ліга-2017/18

Регулярний чемпіонат

10 тур

13 жовтня

Білий Барс - Кременчук 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

0:1 - Бойков (без передач) 0:38

1:1 - Печерських (Тимченко, Ромащенко) 7:29, ГБ

2:1 - Бондаренко (Куцевич) 7:36

3:1 - Бондаренко (Ядловський, Куцевич) 19:00, ГБ

4:1 - Панов (Ядловський, Куцевич) 17:43

5:1 - Сеник (Бондаренко, Ромащенко) 5:33

5:2 - Красильников (Грицьких) 6:38

6:2 - Бондаренко (Ромащенко, Ядловський) 16:37

Воротарі: Качула - Власенко (Петленко)

Нагадаємо, що раніше Динамо і Донбас обіграли своїх суперників.