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16.10.2017  22:23

Донбас розгромив Білий Барс, Кременчук розібрався із Динамо у матчах УХЛ

 Фото: УХЛ

Дружковський Донбас розгромив білоцерківський Білий Барс 6:2 у матчі 11-го туру чемпіонату Української хокейної ліги.

Поразка із значним рахунком була обумовлена провальним другим періодом, в якому білоцерківці пропустили чотири шайби.

В іншому поєдинку ігрового дня Кременчук здолав харківське Динамо 5:3.

Кременчук - Динамо - 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

1:0 - Чернишенко (Красильников), 03:47

2:0 Красільніков (Гріцкіх, Кривошапкін), 10:14

2:1 Чердак, 15:10 ГМ;

3:1 - Красільніков (Гриценко, Кривошапкін), 21:10 

3:2 - Праведний (Худяков), 41:40

4:2 - Гриценко (Красільніков, Бойков), 49:29 ГБ  

5:2 Гриценко (Гріцкіх, Кривошапкін), 51:49 ГМ 

5:3 - Піддубний (Чердак, Куликов), 52:58

Донбас - Білий Барс - 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

1:0 - Фірсов (Ворона, Григорьєв), 01:19

2:0 - Свіщєв (Новіков), 08:47

3:0 - Ворона (Свіщєв, Алєксандров), 22:23

4:0 - Коренчук, 24:11 (пусті ворота)

5:0 - Костіков (Ігнатенко, Захаров), 28:10

6:0 - Коренчук (Алєксандров, Жовнір ), 28:46 ГБ

6:1 - Тимченко (Ядловський, Ромащенко), 36:20 ГБ

6:2 - Куцевич (Тимченко, Герцик), 55:01

Раніше повідомлялося, що Донбас знищив із рахунком 9:1 Вовків із Броварів.

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