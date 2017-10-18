Вовки впевнено перемагають Левів в чемпіонаті УХЛ
|Українська хокейна ліга
В битві аутсайдерів регулярного чемпіонату УХЛ броварські Вовки здобули впевнену перемогу над хокеїстами з Новояворівська з рахунком 8:4.
Здобувши таким чином першу перемогу в чемпіонаті.
Українська хокейна ліга-2017/18
Регулярний чемпіонат
18 жовтня
ХК Вовки – Галицькі Леви – 8:4 (2:2, 5:1, 1:1)
1:0 – Омельченко (Черниченко, Черемнов), 04:19
1:1 - Чобанян (Толстушко), 10:20 ГБ
2:1 - Курпич (Овчинніков, Шапіро), 14:40
2:2 - Абаджян (Кизло, Панченко), 16:57
3:2 - Черемнов (Омельченко, Привалихін), 21:09
4:2 - Овчинніков (Шапіро, Милинский), 22:33
4:3 - Генералов (Толстушко, Чобанян), 25:26 ГБ
5:3 - Шелестун (Пуголовкін), 29:02
6:3 - Черемнов (Привалихін), 36:10
7:3 - Шелестун (Носко), 39:35
7:4 - Муртищев (Чиканцев), 51:43
8:4 - Носко (Мкртчян, Черемнов), 54:14
Воротарі: Гордюшин (Логінов) – Дорош (Пеленський)
Нагадаємо, що Вовки посідяють останнє місце в турнірній таблиці УХЛ.
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