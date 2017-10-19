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Хокей. Кременчук здобув перемогу над Галицькими Левами в матчі УХЛ
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19.10.2017  21:14

Кременчук здобув перемогу над Галицькими Левами в матчі УХЛ

Двічі поступаючись по ходу зустрічі, Кременчук зумів таки вирвати перемогу.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

19 жовтня

Кременчук - Галицькі Леви 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

0:1 − Генералов (Толстушко, Н. Дворнік) − 04:33, ГБ
1:1 − Чорний (Шах, Горлушко) − 09:23
1:2 − Муртищєв (Кізло) − 26:16
2:2 − Кривошапкін (Гриценко) − 30:55
3:2 − Карпенко (Бойков, Козачук) − 43:29

Воротарі: Власенко – Алєксандров
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