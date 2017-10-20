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20.10.2017  18:26

Донбас обіграв естонську Нарву в Континентальному кубку

Донбас в стартовому матчі Континентального кубка переміг естонську Нарву.

Континентальний Кубок

1-й тур

20 жовтня

Донбас – Нарва – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

1:0 Кузьмик (Александров), 02:06 ГБ.
1:1 Ільїн (Анохін), 12:21.
2:1 Савченко (Коваленко), 35:51.
3:1 Ігнатенко (Захаров), 44:37 ГБ.
3:2 Ільїн (Анохін, Сварогін), 45:39.
4:2 Савченко, 56:22. 
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