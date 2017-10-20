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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 18:26
Донбас обіграв естонську Нарву в Континентальному кубку
Донбас в стартовому матчі Континентального кубка переміг естонську Нарву.
Континентальний Кубок
1-й тур
20 жовтня
Донбас – Нарва – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
1:0 Кузьмик (Александров), 02:06 ГБ.
1:1 Ільїн (Анохін), 12:21.
2:1 Савченко (Коваленко), 35:51.
3:1 Ігнатенко (Захаров), 44:37 ГБ.
3:2 Ільїн (Анохін, Сварогін), 45:39.
4:2 Савченко, 56:22.
«Донбасс» стартовал в Континентальном кубке с победыhttps://t.co/sFnoYYvvC5 pic.twitter.com/hOyU290doj— HC Donbass (@hcdonbass) 20 жовтня 2017 р.
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