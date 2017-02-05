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Футбол. Шахов знову забиває за ПАОК
45 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 22:38
Кубок Європи. Українка Турчин виграла срібло в Софії
Українка Анастасія Турчин виграла срібло Кубка Європи із дзюдо, що проходив у Софії.
У фіналі у вазі до 78 кг Турчина програла Ізумі Мао з Японії.
У категорії понад 78 кг Єлизавета Каланіна фінішувала на сьомій позиції.
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