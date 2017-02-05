На турнірі в Португалії в українців срібло та бронза

На турнірі в Португалії українці виграли срібну та бронзові медалі.

У вазі до 90 кг українець Кеджау Ньябалі у фіналі поступився французу Акселю Глергету.

Артем Хомула в категорії до 73 кг виграв бронзу. У цій же вазі Олександр Кошеляк став п`ятим.

У категорії до 66 кг Геворг Хачатрян також п`ятий.

Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Турчина виграла в Болгарії срібло.