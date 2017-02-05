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Футбол. Шахов знову забиває за ПАОК
15 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 23:24
На турнірі в Португалії в українців срібло та бронза
На турнірі в Португалії українці виграли срібну та бронзові медалі.
У вазі до 90 кг українець Кеджау Ньябалі у фіналі поступився французу Акселю Глергету.
Артем Хомула в категорії до 73 кг виграв бронзу. У цій же вазі Олександр Кошеляк став п`ятим.
У категорії до 66 кг Геворг Хачатрян також п`ятий.
Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Турчина виграла в Болгарії срібло.
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