Новим президентом Федерації дзюдо України став скандальний Насіров У понеділок, 17 квітня, у Києві відбулась звітно-виборна конференція Федерації дзюдо України. У роботі цієї конференції взяли участь делегати з 23-х регіонів країни, йдеться у прес-релізі ФДУ у Facebook. Новим президентом ФДУ обрано Романа Насірова. Його кандидатуру підтримали 22 делегати конференції. Раніше одноголосним рішення комісія ФДУ рекомендувала кандидатуру Віталія Дуброви на посаду головного тренера національної збірної з дзюдо. Нагадаємо, Насірова заарештували у березні 2017 року. Його звинувачували у діях, які завдали шкоди державі на 2 млрд грн. Він із травня 2015 року був головою Державної фіскальної служби України. Відсторонений від посади 3 березня, а 16-го був випущений під заставу розміром 100 млн грн,

Коментарі — 15

Гриша Суркис посоветовал))

Не поможет)

Victor King:

Victor King:

Страна уродов! 100% 100%

Панове, у квітні 2017 року я слухав на радіо "Ера-фм" виступи експертів-економістів про неоліберальну модель, яку нинішня влада запроваджує в Україні, танцюючи під дудку МВФ.

Сутність моделі:

- в Україні все робиться лише задля багатих і здорових;

- багаті і хворі мають їхати за кордон на лікування;

- багаті і розумні мають їхати за кордон на постійне проживання;

- бідні і здорові мають їхати за кордон на заробітки;

- бідні і розумні мають їхати за кордон на заробітки і на постійне проживання;

- бідні та дурні мають працювати на багатих і здорових, живучи у злиднях;

- бідних і хворих, зокрема майже 12 мільйонів українських пенсіонерів, треба якнайскоріше винищити.

* Гройсман, Кубів, Аваков, Насіров, рошенівська Гонтарева, рошенівський Вовк - це активні провідники цієї моделі у "житті по-новому".

Кому ж належить ця країна, де відбуваються такі безпардонні речі, на очах всього суспільства: вбивці втікають вільно за кордон, а фінансового злочинця вибирають в керівництво спортом... Нічого не міняється в світі, хоча в театрах йдуть пєси Шекспіра і кожен без сумніву знає,що таке підлість і злочин... В конкретному українському випадку злочинці абсолютно переконані у безвольному і мягкому менталітету українства (результат вікової обробки - аби не було гірше) а смітниками злочинців не настрашиш...

hobit _ 18.04.2017 01:20

Бабло побеждает даже в дзюдо......