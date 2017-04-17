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13965 переглядів Версія для друку Коментарі [ 15 ]17.04.2017 21:51
Новим президентом Федерації дзюдо України став скандальний Насіров
У понеділок, 17 квітня, у Києві відбулась звітно-виборна конференція Федерації дзюдо України.
У роботі цієї конференції взяли участь делегати з 23-х регіонів країни, йдеться у прес-релізі ФДУ у Facebook.
Новим президентом ФДУ обрано Романа Насірова.
Його кандидатуру підтримали 22 делегати конференції.
Раніше одноголосним рішення комісія ФДУ рекомендувала кандидатуру Віталія Дуброви на посаду головного тренера національної збірної з дзюдо.
Нагадаємо, Насірова заарештували у березні 2017 року. Його звинувачували у діях, які завдали шкоди державі на 2 млрд грн.
Він із травня 2015 року був головою Державної фіскальної служби України. Відсторонений від посади 3 березня, а 16-го був випущений під заставу розміром 100 млн грн,
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Hugo Ross _ 18.04.2017 10:20
Гриша Суркис посоветовал))
Не поможет)
Не поможет)
Иван Копылов _ 18.04.2017 09:14
Victor King:100%
Victor King:
Страна уродов!
Victor King:
Страна уродов!
Petro Starokhatnyi _ 18.04.2017 08:02
Панове, у квітні 2017 року я слухав на радіо "Ера-фм" виступи експертів-економістів про неоліберальну модель, яку нинішня влада запроваджує в Україні, танцюючи під дудку МВФ.
Сутність моделі:
- в Україні все робиться лише задля багатих і здорових;
- багаті і хворі мають їхати за кордон на лікування;
- багаті і розумні мають їхати за кордон на постійне проживання;
- бідні і здорові мають їхати за кордон на заробітки;
- бідні і розумні мають їхати за кордон на заробітки і на постійне проживання;
- бідні та дурні мають працювати на багатих і здорових, живучи у злиднях;
- бідних і хворих, зокрема майже 12 мільйонів українських пенсіонерів, треба якнайскоріше винищити.
* Гройсман, Кубів, Аваков, Насіров, рошенівська Гонтарева, рошенівський Вовк - це активні провідники цієї моделі у "житті по-новому".
Сутність моделі:
- в Україні все робиться лише задля багатих і здорових;
- багаті і хворі мають їхати за кордон на лікування;
- багаті і розумні мають їхати за кордон на постійне проживання;
- бідні і здорові мають їхати за кордон на заробітки;
- бідні і розумні мають їхати за кордон на заробітки і на постійне проживання;
- бідні та дурні мають працювати на багатих і здорових, живучи у злиднях;
- бідних і хворих, зокрема майже 12 мільйонів українських пенсіонерів, треба якнайскоріше винищити.
* Гройсман, Кубів, Аваков, Насіров, рошенівська Гонтарева, рошенівський Вовк - це активні провідники цієї моделі у "житті по-новому".
Orest Pecharskyy _ 18.04.2017 01:56
Кому ж належить ця країна, де відбуваються такі безпардонні речі, на очах всього суспільства: вбивці втікають вільно за кордон, а фінансового злочинця вибирають в керівництво спортом... Нічого не міняється в світі, хоча в театрах йдуть пєси Шекспіра і кожен без сумніву знає,що таке підлість і злочин... В конкретному українському випадку злочинці абсолютно переконані у безвольному і мягкому менталітету українства (результат вікової обробки - аби не було гірше) а смітниками злочинців не настрашиш...
_ 18.04.2017 01:20
Бабло побеждает даже в дзюдо......
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25.05.2016
Світлана Ярьомка: Були пропозиції виступати за іншу державу, але я вирішила залишитися в Україні
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