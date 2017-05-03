Українська дзюдоїстка Кіндзерська змінила громадянство на азербайджанське

Азербайджанська федерація дзюдо повідомила, що склад її жіночої збірної поповнила українка Ірина Кіндзерська, яка виступає у ваговій категорії понад 78 кг.

Більше того, за нову збірну українка виступатиме вже через тиждень на Іграх Ісламської Солідарності, стверджує "Плюс Спорт".

Зміна громадянства Іриною стала щонайменше шоком для українських прихильників дзюдо. Адже нещодавно Кіндзерська під прапором України виграла престижний турнір Гран-прі у Дюссельдорфі.

"Розмови про те, що вона хоче покинути Україну, Ірина почала ще десь рік тому. Зрозуміло, що її ніхто не відпускав. І тепер, коли вона не потрапила у команду на чемпіонат Європи, Ірина з чоловіком провели переговори, отримали відкріпного листа, і все, вона вже не наша", - пояснив головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

"Я так розумію, що вони ще з минулим президентом федерації домовились, що той її відпустить. Особисто я був категорично проти такого переходу, але... Там вже питання стояло так: або вона переходить в Азербайджан, або взагалі закінчує кар'єру", - додав він.

Українська федерація, яка підготувала та виростила спортсменку, не отримає за це жодної компенсації.

"Ірина вийшла заміж за азербайджанця. Усе було оформлено дуже швидко, бо через тиждень там стартують Ісламські Ігри, де платять просто таки шалені призові. Ірина дуже хотіла трішки заробити грошей. У підсумку наша федерація не отримає жодної компенсації", - пояснив Дуюрова.

"У збірній України Кіндзерська мала багато конкурентів у своїй категорії. Спортсменка вважає, що у складі збірної Азербайджану їй буде легше пробитися на Олімпіаду. Зрештою, фінансові умови там значно кращі", - підсумував тренер.

За інформацією видання, спортсменка вже покинула Україну та полетіла у Баку.