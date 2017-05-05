Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Дзюдо
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
На 16-річну чемпіонку Європи з дзюдо українку Білодід ведуть полювання інші країни

Українська дзюдоїстка Кіндзерська змінила громадянство на азербайджанське

03.05 15:46
 
У Північної Кореї відібрали право проведення юніорського чемпіонату світу з дзюдо
Чемпіонат Європи. Збірна України виграла бронзу завдяки дискваліфікації суперника
Ярьомка - віце-чемпіонка Європи 2017 року з дзюдо
Чемпіонат Європи. Ярьомка та Каланіна вийшли у півфінал. Інші результати українців
Новини
21:42
Футбол. Син власника Лестера має намір купити бельгійський клуб
21:38
Футбол. Чемпіонат Франції. Матч 36-го туру. Сент-Етьєн зіграє з Бордо
21:21
Футбол. Чемпіонат Німеччини. Матч 32-го туру. Кельн чекає у гості Вердер
21:14
Автоспорт. Brabham може повертутися у Формулу-1 і придбати Force India
21:09
Футбол. Габала Григорчука зазнала поразки у фіналі Кубку Азербайджану
Усі новини
4100 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
05.05.2017  16:50

На 16-річну чемпіонку Європи з дзюдо українку Білодід ведуть полювання інші країни

У сенсаційної 16-річної чемпіонки Європи Дар'ї Білодід вже є пропозиції змінити громадянство України.

Про це повідомив головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

"Такі пропозиції, наскільки мені відомо, вже є. Але поки це не офіційно. Ми всіма силами будемо прагнути зберегти Білодід для збірної України. Хоч я і вважаю за краще говорити по факту і не хотів би поки називати її "зіркою" або "діамантом", але потенціал у неї величезний", - заявив він.

"У нас нове керівництво Федерації дзюдо України і нам не те, щоб прямо пообіцяли, але попередня домовленість є, що для спортсменів класу "еліт" будуть створені належні умови", – зазначив Віталій Дуброва у коментарі NewsOne.

У кінці квітня Дар'я Білодід здивувала весь світ, перемігши на дорослому чемпіонаті Європи, який проходив у Варшаві.

При тому, що це був дебютний дорослий турнір для 16-річної спортсменки.

У березні 16-річна українка виграла золото Кубка Європи з дзюдо, що проходив у Празі.

У минулому році Білодід завоювала золоту медаль у категорії до 48 кг на юніорському чемпіонаті Європи.

Раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Кіндзерська змінила громадянство на азербайджанське.

Дар'я Білодід
Коментарі
 — 2
Вова Тур _ 05.05.2017 21:29
Тепер ця Кіндзерська, яка перейшла до азерів, буде завжди програвати і кар+ера її закінчилась. Вона ще більше потовстіє.
Відповісти | З цитатою
Ва Но _ 05.05.2017 21:12
І шо вона каже?
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
Читай також
Зантарая та Білодід - чемпіони Європи 2017 року з дзюдо. ФОТО

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
20.04.2017

Зантарая та Білодід - чемпіони Європи 2017 року з дзюдо. ФОТО
Георгій вдруге став найкращим у Європі (перше золото він завоювавв у 2011 році), а Дар'я - вперше.
Світлана Ярьомка: Були пропозиції виступати за іншу державу, але я вирішила залишитися в Україні
Європейські ігри. Серед спортсменів з вадами зору Черняк взяла золото, а Ніколайчик - бронзу. ФОТО і ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter