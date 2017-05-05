На 16-річну чемпіонку Європи з дзюдо українку Білодід ведуть полювання інші країни

У сенсаційної 16-річної чемпіонки Європи Дар'ї Білодід вже є пропозиції змінити громадянство України.

Про це повідомив головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

"Такі пропозиції, наскільки мені відомо, вже є. Але поки це не офіційно. Ми всіма силами будемо прагнути зберегти Білодід для збірної України. Хоч я і вважаю за краще говорити по факту і не хотів би поки називати її "зіркою" або "діамантом", але потенціал у неї величезний", - заявив він.

"У нас нове керівництво Федерації дзюдо України і нам не те, щоб прямо пообіцяли, але попередня домовленість є, що для спортсменів класу "еліт" будуть створені належні умови", – зазначив Віталій Дуброва у коментарі NewsOne.

У кінці квітня Дар'я Білодід здивувала весь світ, перемігши на дорослому чемпіонаті Європи, який проходив у Варшаві.

При тому, що це був дебютний дорослий турнір для 16-річної спортсменки.

У березні 16-річна українка виграла золото Кубка Європи з дзюдо, що проходив у Празі.

У минулому році Білодід завоювала золоту медаль у категорії до 48 кг на юніорському чемпіонаті Європи.

Раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Кіндзерська змінила громадянство на азербайджанське.