ЧЄ-2017. Письменська взяла "золото", Недобіга - "бронзу"

Українка Ганна Письменська принесла Україні третє "золото" на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Письменська набрала 303,3 очкаи в стрибках з 3-метрового трампліну.

Також в стрибках з 3-метрового трампліну Анастасія Недобега виграла бронзу.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду-2017

Київ, Україна

Трамплін, 3 м

15 червня

1. Ганна Письменська (Україна) 303.3

2. Мішель Хеймберг (Швейцарія) 293.25

3. Анастасія Недобіга (Україна) 291.75

Раніше повідомлялося, що Долгов і Горшковозов виграли друге для України "золото" домашнього ЧЄ.

Таким чином, 15-го червня для медальної скарбнички збірної України здобуто 3 нагороди - 2 "золотих" і 1 "бронзова", що вивело наших спортсменів у лідери командного заліку.