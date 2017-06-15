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15.06.2017  19:52

ЧЄ-2017. Письменська взяла "золото", Недобіга - "бронзу"

Українка Ганна Письменська принесла Україні третє "золото" на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Письменська набрала 303,3 очкаи в стрибках з 3-метрового трампліну.

Також в стрибках з 3-метрового трампліну Анастасія Недобега виграла бронзу.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду-2017

Київ, Україна

Трамплін, 3 м

15 червня

1. Ганна Письменська (Україна) 303.3
2. Мішель Хеймберг (Швейцарія) 293.25
3. Анастасія Недобіга (Україна) 291.75

Раніше повідомлялося, що Долгов і Горшковозов виграли друге для України "золото" домашнього ЧЄ.

Таким чином, 15-го червня для медальної скарбнички збірної України здобуто 3 нагороди - 2 "золотих" і 1 "бронзова", що вивело наших спортсменів у лідери командного заліку.
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