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ЧЄ-2017. Кесарь і Оліферчик завоювали "срібло"
13.06 18:00
207 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 19:52
ЧЄ-2017. Письменська взяла "золото", Недобіга - "бронзу"
Українка Ганна Письменська принесла Україні третє "золото" на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.
Письменська набрала 303,3 очкаи в стрибках з 3-метрового трампліну.
Також в стрибках з 3-метрового трампліну Анастасія Недобега виграла бронзу.
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду-2017
Київ, Україна
Трамплін, 3 м
15 червня
1. Ганна Письменська (Україна) 303.3
2. Мішель Хеймберг (Швейцарія) 293.25
3. Анастасія Недобіга (Україна) 291.75
Раніше повідомлялося, що Долгов і Горшковозов виграли друге для України "золото" домашнього ЧЄ.
Таким чином, 15-го червня для медальної скарбнички збірної України здобуто 3 нагороди - 2 "золотих" і 1 "бронзова", що вивело наших спортсменів у лідери командного заліку.
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