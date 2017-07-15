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Стрибки у воду. Кваша та Колодій виграли бронзу на чемпіонаті світу
190 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.07.2017 21:33
Кваша та Колодій виграли бронзу на чемпіонаті світу
Український дует Іллі Кваші та Олега Колодія виграв бронзові медалі у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Наші спортсмени набрали в цілому 429,99 очка і поступилися росіянам Захарову і Кузнєцову 20,01 бала.
Нагадаємо, Кваша та Колодій - діючі срібні призери чемпіонату Європи в цій дисципліні, пише Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що 12 українських спортсменів виступлять на ЧС у Будапешті.
Також була інформація, що Ілля Кваша - найкращий спортсмен червня в Україні.
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