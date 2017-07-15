Кваша та Колодій виграли бронзу на чемпіонаті світу

Український дует Іллі Кваші та Олега Колодія виграв бронзові медалі у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Наші спортсмени набрали в цілому 429,99 очка і поступилися росіянам Захарову і Кузнєцову 20,01 бала.

Нагадаємо, Кваша та Колодій - діючі срібні призери чемпіонату Європи в цій дисципліні, пише Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що 12 українських спортсменів виступлять на ЧС у Будапешті.

Також була інформація, що Ілля Кваша - найкращий спортсмен червня в Україні.