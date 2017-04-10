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10.04.2017  11:08

Чемпіонат світу. Швеція у фіналі програла Канаді

Канадські керлінгісти виграли свій 36-й титу чемпіонів світу, перегравши у фіналі збірну Швеції.

Чемпіонат світу

Едмонтон, Канада

Чоловіки

Матч за 3-є місце

США - Швейцарія - 5:7

Фінал

Канада - Швеція - 4:2
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