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67 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 11:08
Чемпіонат світу. Швеція у фіналі програла Канаді
Канадські керлінгісти виграли свій 36-й титу чемпіонів світу, перегравши у фіналі збірну Швеції.
Чемпіонат світу
Едмонтон, Канада
Чоловіки
Матч за 3-є місце
США - Швейцарія - 5:7
Фінал
Канада - Швеція - 4:2
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