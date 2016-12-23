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23.12.2016  12:43

МОК перевірить ще раз всі російські допінг-проби Ігор 2012 та 2014 років

МОК має намір вийти за межі даних, представлених у доповіді незалежного експерта WADA Річарда Макларена.

Про це заявив глава організації Томас Бах, якого цитує прес-служба МОК.

"Як продовження розслідування Макларена, МОК має намір вийти за межі даних, представлених у його доповіді, та перевірити ще раз проби всіх російських спортсменів, які виступали на Іграх-2014 у Сочі й Олімпіаді-2012 у Лондоні", - сказав він.

Окрім того, МОК почав розслідування щодо 28 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді-2014.

Розглянуті будуть дисциплінарні справи атлетів, які фігурують у доповіді Макларена про допінг у російському спорті.

Проби всіх 28 спортсменів були доставлені в антидопінгову лабораторію у Лозанні для повторного огляду на підміну зразків або розтин колб.

"З юридичних причин МОК не зможе наразі дати більш детальну інформацію", - йдеться у повідомленні, передає "СЭ".

Нагадаємо, Росія відмовилася від етапу Кубка світу в Тюмені, двох біатлоністів дискваліфікували.

А Кремль уже заявив, що влада не причетна до махінацій з пробами.
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