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23.12.2016  13:32

Путін божиться, що у Росії ніколи не було державної системи допінгу

Президент Росії Владімір Путін на щорічній прес-конференції підкреслив, що РФ робитиме все, щоб у країні не було допінгової проблеми на державному рівні.

Також він закликав продовжувати співпрацю з WADA й іншими міжнародними організаціями у цьому питанні.

"Допінгової проблеми, як такої, у Росії ніколи не створювалося, це неможливо", - сказав Путін.

"Будемо робити все, щоб цього ніколи не було, - жодної державної системи допінгу та його підтримки. Але у нас, як і у будь-якої країни, проблеми з цим є. І ми будемо тісно співпрацювати з МОК, ВАДА й іншими організаціями", - додав він.

Президент РФ сподівається, що зміни, які відбуваються, допоможуть Росії вирішувати ці завдання.

"Крім усього іншого, слідчий комітет РФ, прокуратура розслідують все, що пов'язано із застосуванням і використанням допінгу, і, безумовно, доведуть це до логічного завершення", - передає його словами "СЭ".

Нагадаємо, МОК перевірить ще раз всі російські допінг-проби Ігор 2012 та 2014 років.

Додамо, Росія відмовилася від етапу Кубка світу в Тюмені, двох біатлоністів дискваліфікували.
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