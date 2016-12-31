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31.12.2016  12:26

Президент МОК анонсував нові санкції до Росії через допінг

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах у своєму новорічному зверненні в п'ятницю, 30 грудня, анонсував нові санкції щодо Росії і розповів про ті заходи, які будуть прийняті за результатами доповіді Макларена про допінг в РФ.

Саму доповідь він назвав шокуючою, пише DW.

За його словами, відповідь МОК підготують дві спеціально створені комісії, які нададуть право висловитися усім сторонам.

"Після цього МОК застосує відповідні заходи і введе санкції", - пообіцяв Бах.

Він також заявив, що робота Макларена буде продовжена і розширена, оскільки спочатку у фахівця не було повноважень на перевірку усіх проб російських спортсменів.

За словами президента МОК, тепер же будуть перевірені ще раз усіх 254 проби російських спортсменів, узятих на Олімпіаді в Сочі 2014 року, а також усі проби російських атлетів, що брали участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що МОК продовжив санкції проти Росії на невизначений термін.

Більше тисячі російських спортсменів згідно доповіді Макларена підозрюються у вживанні допінгу. 

Томас Бах
Коментарі
 — 3
19Yurkiv21 _ 31.12.2016 14:56
БаБАХни, курва мать, баБАХни!
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Kobel Ihor _ 31.12.2016 14:09
Вячеслав Сытник:
неплохо бы на допинг проверить баха и макларена...
Ну да. Ні панімают вялічія руцкава духа.
Руцкіє, тщатєлєнєй нада, коли жрете хімію
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Вячеслав Сытник _ 31.12.2016 13:51
неплохо бы на допинг проверить баха и макларена...
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