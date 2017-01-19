Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Олімпіада
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі

Антидопінговий центр України приєднався до вимог відсторонити Росію від усіх змагань

19.01 18:48
 
У Білорусі готують закон, щоб спортсменів відгородити від спійманих на допінгу
Росія замахнулася на проведення літніх ОІ-2024 року
Польща і Чехія можуть подати спільну заявку на поведення зимової Олімпіади
МОК зробив заяву, щодо можливого відсторонення росіян від ОІ-2018
У Британії вимагають відсторонити збірну Росії від Олімпіади-2018


Новини
21:40
Футбол. Дніпро проведе спаринги з Хайдуком, Динамо та Работнічками
21:37
Хокей. УХЛ. Кривбас здобув вольову перемогу над Витязем
21:20
Бокс. Тренер Кличка й Усика: Скільки разів Повєткіна ловили на допінгу? І нічого
20:45
Баскетбол. Баскетбол 3х3 включений до програми Юнацьких Олімпійських ігор-2018
20:11
Футбол. Динамо віддало свого гравця в оренду Чорноморцю до кінця сезону
20:02
Біатлон. Кубок світу. Українці отримали стартові номери на чоловічу індивідуальну гонку
19:48
Теніс. Американський коментатор порівняв Вінус Вільямс з горилою
19:11
Футбол. Ще один молодий український футболіст перебрався у чемпіонат Греції
19:02
Футбол. Дніпро у контрольній зустрічі обіграв азербайджанський клуб
18:48
Олімпіада. Антидопінговий центр України приєднався до вимог відсторонити Росію від усіх змагань
Усі новини
5847 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
19.01.2017  18:48

Антидопінговий центр України приєднався до вимог відсторонити Росію від усіх змагань

НАДЦ України приєднується до вимог 19 НАДО щодо відсторонення Росії від усіх міжнародних змагань.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного антидопінгового центру України.

10 січня 2017 року у Дубліні (Ірландія) закінчив роботу спеціальний саміт Національних антидопінгових організацій (НАДО).

На ньому було обговорено другу частину звіту пана Макларена щодо розслідування факту системного державного сприяння використанню допінгу у російському спорті.

"У світлі наведених у звіті фактів лідери низки НАДО закликали усунути всі російські спортивні організації від міжнародних змагань (з наданням можливості російським спортсменам виступати  в якості нейтральних атлетів за умови виконання ними певних вимог); крім того, запропоновано оголосити мораторій на проведення будь-яких міжнародних змагань на території Російської Федерації у майбутньому, а також відмінити проведення вже призначених міжнародних змагань", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що відповідні прес-релізи наразі розміщені на сайтах національних антидопінгових організації Австрії, Бельгії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Південної Африки, Польщі, Словенії, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Японії.

"Мінмолодьспорту та Національний антидопінговий центр України категорично засуджує грубе та шокуюче порушення міжнародних антидопінгових правил, принципів чесної гри, моральних та етичних норм спорту, які здійснювалися Росією на державному рівні.

Національний антидопінговий центр України приєднується до заклику зазначених країн щодо усунення російських спортивних організацій від міжнародних змагань і введення мораторію на проведення міжнародних змагань на території РФ, а також схвалює всі дії ВАДА та підтримує створення незалежного органу з тестувань", - додається у заяві організації.

Відповідного листа від НАДЦ України офіційно направлено до інституту Національних антидопінгових організацій (іНАДО).

Нагадаємо, екс-глава WADA розповів, коли Росію можуть позбавити права проведення ЧС-2018.

 
Коментарі
 — 2
навроцький _ 19.01.2017 22:15
В НАЦУ справжні гравці в "Очко" - таки дотяглися до 21позиції, але чи щось виграли від такого тупого зволікання? А гасло, що краще пізно ніж ніколи, то для слабаків.
Відповісти | З цитатою
Олег Гавриш _ 19.01.2017 21:53
Нарешті!
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.09.2016

Паралімпіада-2016. Хто кував шалений успіх для України. Повний перелік
До Вашої уваги повний перелік українських спортсменів і нагороди, які вони здобули у Ріо-2016.
Паралімпійська збірна України у Ріо. День десятий. Три золоті, чотири срібні та чотири бронзові медалі. ФОТО
Паралімпійська збірна України у Ріо. День дев'ятий. Три золоті, шість срібних і п'ять бронзових медалей. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter