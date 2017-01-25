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234 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]25.01.2017 17:13
Російська легкоатлетка через допінг позбавлена двох медалей Олімпійських ігор
Після повторного огляду допінг-проб Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив двох срібних медалей Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні російську легкоатлетку Тетяну Лєбєдєву.
Про це повідомляє прес-служба МОК.
Лєбєдєва була другою в потрійному стрибку, а також в стрибках в довжину серед жінок.
У пробі спортсменки було виявлено заборонену речовину турінабол.
Також позбавлений медалі за вживання метілгексанаміна ямайський легкоатлет Неста Картер, який брав участь в золотий естафеті 4х100 метрів, пише telegraf.com.ua.
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Oleg Bugaets _ 25.01.2017 18:54
а Лєбєдєва це зірка російського спорту і такий облом
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