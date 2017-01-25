Російська легкоатлетка через допінг позбавлена двох медалей Олімпійських ігор

Після повторного огляду допінг-проб Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив двох срібних медалей Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні російську легкоатлетку Тетяну Лєбєдєву.

Про це повідомляє прес-служба МОК.

Лєбєдєва була другою в потрійному стрибку, а також в стрибках в довжину серед жінок.

У пробі спортсменки було виявлено заборонену речовину турінабол.

Також позбавлений медалі за вживання метілгексанаміна ямайський легкоатлет Неста Картер, який брав участь в золотий естафеті 4х100 метрів, пише telegraf.com.ua.