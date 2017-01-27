Стокгольм подасть заявку на проведення зимової Олімпіади 2026 року

Стокгольм подасть заявку на проведення зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2026 року.

Відповідний висновок і рекомендація містяться у представленій доповіді спеціальної комісії шведської столиці, інформує ТАСС.

Як пояснили експерти, ОІ-2026 є "можливими та бажаними" для Стокгольма, адже створять робочі місця та будуть сприяти економічному приросту в регіоні.

На думку фахівців, змагання слід організувати спільно з містом Фалун і гірськолижним курортом Оре, де можна провести, відповідно, стрибки на лижах з трампліну та гірський слалом.

Церемонії відкриття та закриття планується провести на новому стокгольмському стадіоні.

Національний комітет Швеції (НОК) має намір подати заявку у березні 2018 року.

Рішення МОК про країну-господарку буде прийнято влітку 2019 року.