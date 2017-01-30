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1852 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]30.01.2017 22:39
Росії не буде на Паралімпіаді в Пхенчхані
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) не допустив російських спортсменів до Паралімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея).
Відповідне рішення було прийнято 29 січня 2017 року на засіданні в Бонні (Німеччина).
Як відомо, МПК в серпні минулого року не допустив збірну Росії до Паралімпійських ігор в Ріо.
Приводом для повного відсторонення Росії від Паралімпіади 2016 стали масштабні допінгові махінації, в які були залучені 55 російських паралімпійців.
Раніше президент НОК Німеччини заявив, що Росія має пропустити ОІ-2018, якщо підтвердяться звинувачення в допінгу.
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Alvar Trad _ 31.01.2017 00:20
Что они колек кошмарят? Снимать надо основные сборные, а не инвалидов которых никто не смотрит... Как и их санкции - трем колекам запретили смотреть МуленРуж, а с теми кто виноват у них бизнесс...
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