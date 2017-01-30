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30.01.2017  22:39

Росії не буде на Паралімпіаді в Пхенчхані

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) не допустив російських спортсменів до Паралімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея).

Відповідне рішення було прийнято 29 січня 2017 року на засіданні в Бонні (Німеччина).

Як відомо, МПК в серпні минулого року не допустив збірну Росії до Паралімпійських ігор в Ріо.

Приводом для повного відсторонення Росії від Паралімпіади 2016 стали масштабні допінгові махінації, в які були залучені 55 російських паралімпійців.

Раніше президент НОК Німеччини заявив, що Росія має пропустити ОІ-2018, якщо підтвердяться звинувачення в допінгу.
Коментарі
 — 1
Alvar Trad _ 31.01.2017 00:20
Что они колек кошмарят? Снимать надо основные сборные, а не инвалидов которых никто не смотрит... Как и их санкции - трем колекам запретили смотреть МуленРуж, а с теми кто виноват у них бизнесс...
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