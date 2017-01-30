Росії не буде на Паралімпіаді в Пхенчхані

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) не допустив російських спортсменів до Паралімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея).

Відповідне рішення було прийнято 29 січня 2017 року на засіданні в Бонні (Німеччина).

Як відомо, МПК в серпні минулого року не допустив збірну Росії до Паралімпійських ігор в Ріо.

Приводом для повного відсторонення Росії від Паралімпіади 2016 стали масштабні допінгові махінації, в які були залучені 55 російських паралімпійців.

Раніше президент НОК Німеччини заявив, що Росія має пропустити ОІ-2018, якщо підтвердяться звинувачення в допінгу.