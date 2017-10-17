МОК надасть грандіозну фінансову допомогу столиці зимової Олімпіади-2026

Міжнародний олімпійський комітет виділить 925 млн доларів місту, яке прийматиме зимову Олімпіаду-2026.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Наразі серед кандидатів на проведення Ігор розглядають швейцарський Сьон, норвезький Ліллехаммер і канадський Калгарі. Заявку також можуть подати і США.

Вибори країни-господаря Ігор-2026 пройдуть у 2019 році в Мілані, пише Трибуна.

Нагадаємо, що США закликали МОК прискорити прийняття санкцій стосовно спортсменів із Росії.