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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 20:11
МОК надасть грандіозну фінансову допомогу столиці зимової Олімпіади-2026
Міжнародний олімпійський комітет виділить 925 млн доларів місту, яке прийматиме зимову Олімпіаду-2026.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Наразі серед кандидатів на проведення Ігор розглядають швейцарський Сьон, норвезький Ліллехаммер і канадський Калгарі. Заявку також можуть подати і США.
Вибори країни-господаря Ігор-2026 пройдуть у 2019 році в Мілані, пише Трибуна.
Нагадаємо, що США закликали МОК прискорити прийняття санкцій стосовно спортсменів із Росії.
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