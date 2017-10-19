У МОК завершили перевірку допінг-проб російських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет завершив повторну перевірку допінг-проб, які було взято у російських спортсменів під час Олімпіади-2014.

Слухання по цій справі відбудуться у листопаді - першими будуть розглянуті справи шести відсторонених лижників.

У МОК заявили, що пріорітет під час розгляду справ буде надано тим спортсменам, які вже завершили кар'єру.

Також повідомляється, що ще одна комісія МОК під керівництвом Самуеля Шмідта перевіряє причетність російських чиновників до можливого приховування порушення допінг-правил, пише видання sport-express.ru.

Підсумки роботи обох комісій вплинуть на рішення МОК про допуск збірної Росії на Олімпіаду 2018 року, яка відбудеться в корейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що в Олімпійському комітеті США незадоволені тим, як у МОК робили розслідування допінг-скандалу із російськими спортсменами.