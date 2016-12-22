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22.12.2016
140 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 19:01
Кріштіану Роналду названо людиною року у Палестині
Нападник Реала та збірної Португалії Кріштіану Роналду названий людиною року у Палестині.
Про це повідомляє AS.
Нагороду він отримав за його "спортивні та людські якості".
Організатор церемонії Халід Шуман нагадав, як гравець у березні зустрівся з 5-річним хлопчиком, осиротілим в результаті бомбардування.
У серпні Роналду відмовився зустрічатися з прем'єр-міністром Ізраїлю, заявивши, що підтримує Палестину у військовому конфлікті.
У матчі зі збірною Ізраїлю він відмовився обмінюватися майками із суперниками, передає sport-express.ru.
Окрім того, Кріштіану пожертвував палестинським дітям 1,5 мільйона доларів, які отримав на аукціоні за "Золоту бутсу".
Нагадаємо, Роналду загрожує шестирічний тюремний термін за несплату податків.
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