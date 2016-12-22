Кріштіану Роналду названо людиною року у Палестині

Нападник Реала та збірної Португалії Кріштіану Роналду названий людиною року у Палестині.

Про це повідомляє AS.

Нагороду він отримав за його "спортивні та людські якості".

Організатор церемонії Халід Шуман нагадав, як гравець у березні зустрівся з 5-річним хлопчиком, осиротілим в результаті бомбардування.

У серпні Роналду відмовився зустрічатися з прем'єр-міністром Ізраїлю, заявивши, що підтримує Палестину у військовому конфлікті.

У матчі зі збірною Ізраїлю він відмовився обмінюватися майками із суперниками, передає sport-express.ru.

Окрім того, Кріштіану пожертвував палестинським дітям 1,5 мільйона доларів, які отримав на аукціоні за "Золоту бутсу".

Нагадаємо, Роналду загрожує шестирічний тюремний термін за несплату податків.