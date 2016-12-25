Українка Половцева здобула бронзу на чемпіонаті світу з бодібілдингу
У грудні у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінґо відбувся чемпіонат світу 2016 року з бодібілдингу серед юніорів і майстрів.
Збірну України представили троє атлетів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Призеркою юніорської світової першості стала Олександра Половцева.
Українка виступала у категорії бікіні-фітнес до 160 см (16-23 років). Олександра дісталася фінального раунду змагань, де стала володаркою бронзи.
У жіночому фітнесі вище 163 см (16-23 років) вела боротьбу Ольга Могильницька. У підсумку вона стала четвертою.
У турнірі майстрів у категорії чоловічий бодібілдинг до 90 кг (40-49 років) виступав Василь Ремізов. Досвідчений і титулований бодібілдер замкнув топ-8 світу.
Загалом на 2016 IFBB World Juniors & Masters Championships зареєструвалося понад 300 спортсменів з 46 країн.
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04.01.2016
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