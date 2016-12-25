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25.12.2016  18:39

Українка Половцева здобула бронзу на чемпіонаті світу з бодібілдингу

У грудні у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінґо відбувся чемпіонат світу 2016 року з бодібілдингу серед юніорів і майстрів.

Збірну України представили троє атлетів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Призеркою юніорської світової першості стала Олександра Половцева.

Українка виступала у категорії бікіні-фітнес до 160 см (16-23 років). Олександра дісталася фінального раунду змагань, де стала володаркою бронзи.

У жіночому фітнесі вище 163 см (16-23 років) вела боротьбу Ольга Могильницька. У підсумку вона стала четвертою.

У турнірі майстрів у категорії чоловічий бодібілдинг до 90 кг (40-49 років) виступав Василь Ремізов. Досвідчений і титулований бодібілдер замкнув топ-8 світу.

Загалом на 2016 IFBB World Juniors & Masters Championships зареєструвалося понад 300 спортсменів з 46 країн.

 
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