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26.12.2016  20:08

ФФУ запустила бета-версію нового сайту

Федерація футболу України відкрила для користувачів нову версію свого офіційного сайту.

Про це пише Футбол 24.

Компанія LunApps створила новий сайт ФФУ.

Бета-версія вже створена та доступна для користувачів за адресою https://ffu.ua.
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