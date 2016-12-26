Останнє в розділі
Футбол. Полтава переглядає Пуканича
75 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 20:08
ФФУ запустила бета-версію нового сайту
Федерація футболу України відкрила для користувачів нову версію свого офіційного сайту.
Про це пише Футбол 24.
Компанія LunApps створила новий сайт ФФУ.
Бета-версія вже створена та доступна для користувачів за адресою https://ffu.ua.
— 0
|
04.01.2016
Топ-10 спортсменів-кримчан, які запам'яталися у 2015 році
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua