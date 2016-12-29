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29.12.2016  17:45

Неймар придбав собі особняк у Бразилії за майже 10 мільйонів євро

Форвард каталонської Барселони Неймар у себе на батьківщині придбав особняк, вартість якого склала 8,6 млн євро.

Про це інформує Globo.

Будинок розташований у місті Мангаратіба, який входить у штат Ріо-де-Жанейро.

У ньому є вертолітний майданчик, плавальний басейн, тенісний корт і тренажерний зал.

 
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