Останнє в розділі
152 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 17:45
Неймар придбав собі особняк у Бразилії за майже 10 мільйонів євро
Форвард каталонської Барселони Неймар у себе на батьківщині придбав особняк, вартість якого склала 8,6 млн євро.
Про це інформує Globo.
Будинок розташований у місті Мангаратіба, який входить у штат Ріо-де-Жанейро.
У ньому є вертолітний майданчик, плавальний басейн, тенісний корт і тренажерний зал.
— 0
|
04.01.2016
Топ-10 спортсменів-кримчан, які запам'яталися у 2015 році
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua