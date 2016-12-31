З Новим Роком і Різдвом Христовим, шановні читачі!

Редакція сайту Чемпіон (Champion.com.ua) щиросердечно вітає Вас, а також Ваших близьких з Новим Роком і Різдвом Христовим.

Дякуємо Вам, що залишаєтеся з нами, незважаючи ні на що.

Хочемо побажати також, щоб у новому році збулися Ваші бажання.

Окремо хочеться забажати миру над нашим небом. Від Донбасу і до Закарпаття, від Криму і до Сіверщини - Слава Україні!

Усіх зі святами! :)