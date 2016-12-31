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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]31.12.2016 14:01 - Сhampion.com.ua
З Новим Роком і Різдвом Христовим, шановні читачі!
Редакція сайту Чемпіон (Champion.com.ua) щиросердечно вітає Вас, а також Ваших близьких з Новим Роком і Різдвом Христовим.
Дякуємо Вам, що залишаєтеся з нами, незважаючи ні на що.
Хочемо побажати також, щоб у новому році збулися Ваші бажання.
Окремо хочеться забажати миру над нашим небом. Від Донбасу і до Закарпаття, від Криму і до Сіверщини - Слава Україні!
Усіх зі святами! :)
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04.01.2016
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua