Партнер Коломойського підтвердив, що Суркіс втратив сотні мільйонів доларів

Власник київського ФК Динамо Ігор Суркіс втратив декілька сотен мільйонів доларів після націоналізації банку "Приват".

Про це заявив один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов, інформує VoxCheck.

За даними видання, вибір НБУ у тому, чиї гроші списати, а чиї - залишити, викликає у Боголюбова здивування.

За його словами, "під каток націоналізації потрапили кілька сотень мільйонів доларів сім'ї Ігоря Суркіса".

"Причому гроші його брата Григорія Суркіса чомусь не чіпали", - сказав Боголюбов.

Окрім того, зазначається, що за даними реєстру судових справ, в останніх числах грудня сім'я Суркісів подала у суд на Нацбанк і Фонд гарантування вкладів.

Раніше була інформація, що брати Суркіси втратили на націоналізації "Приватбанку" до 300 млн доларів.

Також екс-гравець Динамо Артем Мілевський має проблемний кредит у "Приватбанку" за розбиту Ferrari.

Нагадаємо, Cуркіс з Курченком вирішили призупинити видавництво газети "Команда".