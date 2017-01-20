Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Інше
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі

Партнер Коломойського підтвердив, що Суркіс втратив сотні мільйонів доларів

20.01 12:53
 
Тренажери для офісу: від еспандеру до гантелі ®
Мутко: Російський спорт - один з найчистіших у світі
20 антидопінгових агентств вимагають усунути всіх російських спортсменів від змагань
Скандальновідома Кастер Семеня одружилася з партнеркою по збірній
В США пройде прем`єра фільму про допінг в Росії


Новини
15:38
Футбол. Яворський знову повернувся в Іллічівець
15:29
Футбол. Ліон придбав хавбека Манчестер Юнайтед Депая
15:21
Автоспорт. На Ралі Монте-Карло загинув глядач
14:52
Футбол. Гусєв не розглядає варіант продовження кар'єри в Україні
14:45
Футбол. Зоря поки не домовилася з Динамо про оренду Мякушка
14:27
Футбол. Німеччина роздумує подати заявку на проведення Євро-2024
14:21
Футбол. Карпати довикликали на турецький збір двох гравців з молодіжного складу
13:55
Фехтування. Харлан не планує полишати фехтування до Олімпіади 2020 року
13:32
Хокей. Воротаря Кременчука оштрафували за неучасть у післяматчевому рукостисканні
13:26
Футбол. Екс-гравець Металіста Торрес перебрався у чемпіонат Казахстану
Усі новини
10259 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 3 ]
20.01.2017  12:53

Партнер Коломойського підтвердив, що Суркіс втратив сотні мільйонів доларів

Власник київського ФК Динамо Ігор Суркіс втратив декілька сотен мільйонів доларів після націоналізації банку "Приват".

Про це заявив один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов, інформує VoxCheck.

За даними видання, вибір НБУ у тому, чиї гроші списати, а чиї - залишити, викликає у Боголюбова здивування.

За його словами, "під каток націоналізації потрапили кілька сотень мільйонів доларів сім'ї Ігоря Суркіса".

"Причому гроші його брата Григорія Суркіса чомусь не чіпали", - сказав Боголюбов.

Окрім того, зазначається, що за даними реєстру судових справ, в останніх числах грудня сім'я Суркісів подала у суд на Нацбанк і Фонд гарантування вкладів.

Раніше була інформація, що брати Суркіси втратили на націоналізації "Приватбанку" до 300 млн доларів.

Також екс-гравець Динамо Артем Мілевський має проблемний кредит у "Приватбанку" за розбиту Ferrari.

Нагадаємо, Cуркіс з Курченком вирішили призупинити видавництво газети "Команда".

Коломойський та Ігор Суркіс
Коментарі
 — 3
Василь Таранович _ 20.01.2017 15:14
Головне дослідити шляхи набуття цих мільйонів.
Відповісти | З цитатою
Гармидер _ 20.01.2017 13:31
"втратив декілька сотен" - якщо сотен, то краще втратіл.
Відповісти | З цитатою
laa1999 _ 20.01.2017 13:24
Ну,клуб Динамо уже опровергало, что у него -заьрали деньги. Теперь новая подача, у семьи -Суркисов. Все идет от бывших владельцев банка, а не пострадавших -поэтому вызывает сомнения.
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
Читай також
На заміну Ярмоленку Суркіс придбає гвінейця з прізвищем Бангура?
Суркіс не відпустив Яремчука в Бельгію
ЗМІ: Брати Суркіси втратили на націоналізації Приватбанку до 300 млн доларів
Суркіс вирішив зробити Динамо чемпіоном у кіберспорті
Джерело: Рішення розстатися з Гладким прийняв не Ребров, а Суркіс

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
04.01.2016

Топ-10 спортсменів-кримчан, які запам'яталися у 2015 році
На відміну від тих, хто залишився вірним Україні, кримчани, які зробили вибір на користь Росії, опинилися у "підвішеному стані".
Топ-8 спортивних подій 2014-го року для України
Станіслав Кравчук: "Перестарався - і завоював дві медалі"
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter