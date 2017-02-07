Верховна Рада України прийняла закон про антидопінговий контроль у спорті

Верховна Рада України прийняла закон про антидопінговий контроль у спорті.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"За - 233! Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла Закон про антидопінговий контроль у спорті (№4724)", - написав Жданов.

"Завдяки ухваленню цього закону, Україна повністю виконала взяті на себе зобов'язання перед Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA). Тут ми на кілька порядків випереджаємо Росію та маємо повне право позиціонувати себе, як європейська держава, яка веде боротьбу з допінгом разом з усім цивілізованим світом - за тими ж принципами та стандартами", - зазначив Жданов.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією в спорті.