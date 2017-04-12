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12.04.2017  16:18

Затримано першого підозрюваного у вибухах біля автобуса дортмундської Боруссії

Після вибухів поблизу автобуса футбольного клубу Боруссія Дортмунд слідчим вдалося тимчасово затримати одного підозрюваного з ісламістських кіл.

Слідчі виходять з того, що напад мав терористичне підґрунтя, інформує Deutsche Welle.

Про це повідомила у середу, 12 квітня, речниця федеральної прокуратури Німеччини у Карлсруе, передає інформагенція AFP.

Усього, за словами речниці прокуратури, у полі зору слідчих перебуває двоє підозрюваних. Обидва - наближенні до ісламістських кіл.

Затримання підозрюваного поки що тимчасове, рішення про надання ордеру на його арешт поки що відсутнє, заявили у прокуратурі.

Слідчі виходять з того, що інцидент біля автобусу футбольного клубу Боруссія мав терористичний характер.

Можливо, що за нападом ховається ісламістський слід. Утім, точної інформації щодо мотивів для скоєння цього нападу поки немає, додали у відомстві.

Наразі знайдені біля місця нападу три повідомлення про взяття відповідальності за вибухи перевіряються експертами-ісламознавцями. Однак поки що неможливо зробити остаточні висновки аналізу, наголосила речниця.

Нагадаємо, УЄФА посилить заходи безпеки на матчах 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

 
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