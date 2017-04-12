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137 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 16:30
Рада визнала бойовий гопак, хортинг і спас національними видами спорту в Україні
Верховна Рада прийняла за основу, розроблений Мінмолодьспорту, законопроект про визнання та підтримку традиційних українських видів спорту: бойового гопаку, хортингу, спасу й інших.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Ігор Жданов.
"Парламент зробив важливий крок для зміцнення національно-патріотичного виховання, відновлення та збереження славних українських традицій.
Дякую усім фракціям і депутатам за це державницьке рішення. Далі будемо працювати над підготовкою законопроету до другого читання та його ухвалення в цілому", - написав він.
За внесення змін до закону "Про фізичну культуру і спорт" проголосували 229 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.
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