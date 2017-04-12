Рада визнала бойовий гопак, хортинг і спас національними видами спорту в Україні

Верховна Рада прийняла за основу, розроблений Мінмолодьспорту, законопроект про визнання та підтримку традиційних українських видів спорту: бойового гопаку, хортингу, спасу й інших.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Ігор Жданов.

"Парламент зробив важливий крок для зміцнення національно-патріотичного виховання, відновлення та збереження славних українських традицій.

Дякую усім фракціям і депутатам за це державницьке рішення. Далі будемо працювати над підготовкою законопроету до другого читання та його ухвалення в цілому", - написав він.

За внесення змін до закону "Про фізичну культуру і спорт" проголосували 229 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.