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12.04.2017  16:30

Рада визнала бойовий гопак, хортинг і спас національними видами спорту в Україні

Верховна Рада прийняла за основу, розроблений Мінмолодьспорту, законопроект про визнання та підтримку традиційних українських видів спорту: бойового гопаку, хортингу, спасу й інших.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Ігор Жданов.

"Парламент зробив важливий крок для зміцнення національно-патріотичного виховання, відновлення та збереження славних українських традицій.

Дякую усім фракціям і депутатам за це державницьке рішення. Далі будемо працювати над підготовкою законопроету до другого читання та його ухвалення в цілому", - написав він.

За внесення змін до закону "Про фізичну культуру і спорт" проголосували 229 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.
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