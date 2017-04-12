Швейцарський суд відхилив апеляцію російських паралімпійців на дискваліфікацію

Швейцарський федеральний суд в Лозанні підтвердив рішення про виключення Росії з Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Скарга Паралімпійського комітету Росії (ПКР) відхилена, ідеться в постанові суду, що оприлюднена у середу, 12 квітня.

Раніше рішення про усунення ПКР від участі в Паралімпіаді 2016 року із-за вживання допінга російськими спортсменами вже підтвердив Міжнародний спортивний арбітраж в Лозанні(CAS). Після цього ПКР оскаржив рішення CAS у вищому суді Швейцарії.

Окрім програної справи, ПКР повинен відшкодувати судові витрати у розмірі 10 тисяч швейцарських франків, а також виплатити в якості компенсації 12 тисяч франків Міжнародному паралімпійському комітету, пише Deutche Welle.