Останнє в розділі
4 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 22:57
Швейцарський суд відхилив апеляцію російських паралімпійців на дискваліфікацію
Швейцарський федеральний суд в Лозанні підтвердив рішення про виключення Росії з Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).
Скарга Паралімпійського комітету Росії (ПКР) відхилена, ідеться в постанові суду, що оприлюднена у середу, 12 квітня.
Раніше рішення про усунення ПКР від участі в Паралімпіаді 2016 року із-за вживання допінга російськими спортсменами вже підтвердив Міжнародний спортивний арбітраж в Лозанні(CAS). Після цього ПКР оскаржив рішення CAS у вищому суді Швейцарії.
Окрім програної справи, ПКР повинен відшкодувати судові витрати у розмірі 10 тисяч швейцарських франків, а також виплатити в якості компенсації 12 тисяч франків Міжнародному паралімпійському комітету, пише Deutche Welle.
— 0
|
04.01.2016
Топ-10 спортсменів-кримчан, які запам'яталися у 2015 році
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua