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29.04.2017  10:50

Зідан закликав французів не голосувати за подругу Путіна Марін Ле Пен

Екс-футболіст збірної Франції з футболу, а нині тренер мадридського Реала Зінедін Зідан закликав "по максимуму уникати ідей" партії "Національний фронт", лідер якої - Марін Ле Пен - претендує на посаду президента Франції.

Про це коуч заявив на прес-конференції після тренування "вершкових", повідомило Reuters.

Huffington Post повідомляє, що після своїх слів Зідан мовчки покинув зал.

Видання окремо уточнює, що наставник Реала не закликав французів голосувати за Еммануеля Макрона, який також, як і Ле Пен, вийшов до другого туру президентських виборів у Франції.

Іспанська Marca пояснює, що мав на увазі Зідан, кажучи про те, що нинішня ситуація схожа на те, що відбувалося у 2002 році, передає RNS.

"Перемога Жан-Марі Ле Пена (батька Марін, - примітка) може мати серйозні наслідки для Франції, а партія "Національний фронт" не відповідає французьким цінностям", - говорив Зідан у 2002 році.

Зазначимо, що Марін Ле Пен захоплюється політикою й ідеологією президента РФ Владіміра Путіна та хоче знищити Євросоюз. Оглядачі звинувачують її в українофобії.

Марін Ле Пен
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