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19.05.2017
459 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]19.05.2017 22:43
Вищий спецсуд залишив у силі умовний вирок віце-президенту ФФУ Межейко
Вищий спеціалізований суд залишив у силі умовний термін віце-президенту ФФУ Віктору Межейко, який звинувачується в розгоні Євромайдану в Запоріжжі в 2014 році.
Межейко домагався скасування умовного терміну, але суд залишив початковий вердикт.
Також суддя відхилив запит прокуратури, яка просила почати перегляд справи, пише Sport Arena.
Нагадаємо, Віктор Межейко, вже перебуваючи під слідством, був обраний віце-президентом ФФУ в березні 2015 року.
Суд засудив його до 3 років випробувального терміну.
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