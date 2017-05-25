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25.05.2017  11:28

Рада визнала бойовий гопак і рукопашний бій національними видами спорту

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про фізичну культуру і спорт" (щодо визнання національних видів спорту).

Як повідомляє Укрінформ, за ухвалення відповідного закону №5324 проголосували 227  народних депутатів.

Метою закону, як йдеться в пояснювальній записці до документа, є необхідність визначення на законодавчому рівні поняття національних видів спорту та особливостей діяльності спортивних федерацій, що сприяють розвитку національних видів спорту, сприяння національному відродженню національно-культурних традицій та патріотичному вихованню, популяризації серед українців здорового способу життя і фізичної культури, розвитку національних видів спорту.

Ухвалений закон передбачає підтримку національних видів спорту: бойового гопака, хортингу, українського рукопашного бою "Спас", української боротьби на поясах.

Цю законодавчу ініціативу розроблено Міністерством молоді та спорту України за пропозицією низки всеукраїнських громадських об'єднань з національних видів спорту з метою сприяння національному відродженню через розвиток українських національних видів спорту.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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