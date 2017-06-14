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14.06.2017  21:00

Селезньов знову зробив помилку в своєму інстаграмі, цього разу російською. ФОТО

Після вчорашнього фейлу з англійською мовою, Євген видалив пост і залив його знову з текстом "My best game will come soon .... my national team is the best !! так краще хлопці ?!".

У коментарі прийшов український тенісист Олександр Долгополов, вирішивши захистити і одночасно підколоти форварда збірної.

Євген відповів йому російською, але знову з помилкою, пише Трибуна.

 
 
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