Селезньов знову зробив помилку в своєму інстаграмі, цього разу російською. ФОТО

Після вчорашнього фейлу з англійською мовою, Євген видалив пост і залив його знову з текстом "My best game will come soon .... my national team is the best !! так краще хлопці ?!".

У коментарі прийшов український тенісист Олександр Долгополов, вирішивши захистити і одночасно підколоти форварда збірної.

Євген відповів йому російською, але знову з помилкою, пише Трибуна.