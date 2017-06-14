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1052 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 21:00
Селезньов знову зробив помилку в своєму інстаграмі, цього разу російською. ФОТО
Після вчорашнього фейлу з англійською мовою, Євген видалив пост і залив його знову з текстом "My best game will come soon .... my national team is the best !! так краще хлопці ?!".
У коментарі прийшов український тенісист Олександр Долгополов, вирішивши захистити і одночасно підколоти форварда збірної.
Євген відповів йому російською, але знову з помилкою, пише Трибуна.
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