Український футболіст Роман Стоцький загинув в ДТП. ФОТО

Колишній гравець івано-франківського Прикарпаття Роман Стоцький загинув на 28-му році життя вранці, 6 липня, внаслідок моторошної ДТП.

На дорозі Мукачеве – Львів в селі Ямниця, що біля Івано-Франківська, не розминулись Daewoo Lanos i Volkswagen Passat, пише Футбол 24.

За попередньою інформацією, Daewoo занесло на мокрій дорозі, тому авто опинилося на зустрічній смузі. Водій авто Роман Стоцький загинув на місці аварії.

За кермом Volkswagen Passat був депутат Івано-Франківської обласної ради, директор Бурштинської ТЕС Андрій Шувар, який зараз перебуває у лікарні.

Стоцький виступав у півзахисті та лінії атаки в Першій та Другій лізі за Прикарпаття, в аматорському чемпіонаті України за Оскар (Підгір'я), а в чемпіонатах та Кубку міста й області за ФК Тужилів і Газовик (Богородчани).