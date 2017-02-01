Почему соевый протеин считается эффективным компонентом спортивного питания?

Соевый протеин является одним из компонентов спортивного питания, позволяющим бодибилдеру эффективно набирать мышечную массу.

Несмотря на то, что он не является столь привлекательным с точки зрения биологической ценности, как сывороточный белок, содержание метионина делает его достаточно ценным компонентом в меню интенсивно занимающегося спортсмена. Тем, кто решился на использование анаболических стероидов, несомненно, стоит включить этот продукт в меню. Приобрести протеин с доставкой можно на сайте https://belok.ua/.

Дополнительным плюсом продукта является его благотворное влияние на работу щитовидной железы. Тренера и опытные спортсмены знают, что этот орган способствует нейтрализации жиров, путем выработки соответствующих гормонов. Тестирование продуктов на базе сои в лабораторных условиях показали устойчивое снижение холестерина в организме испытуемых, которые в течение употребляли протеины данного типа в течение длительного времени. Благодаря этому эндокринная система человека начинает работать значительно лучше.

Спортивное меню может включать сою в смеси с сывороточным протеином. Такой микс рекомендуется лицам в возрасте 35 лет и выше, для роста силовых показателей и наращивания мышечной массы. Важнейшими компонентами смеси являются лизин и глютамин, которых часто не хватает организму, испытывающему интенсивные нагрузки.

Дозировку имеет смысл подбирать с учетом программы тренировок и целей, которые ставит перед собой спортсмен, приходя в спортивный зал. К примеру, при низких аэробных нагрузках и интенсивной работе с большими весами, содержание протеинов следует снизить.

Хотя современная фармацевтическая промышленность предлагает широкий спектр протеинов с различными вкусовыми добавками, увлекаться такими продуктами не стоит. Гораздо правильнее будет дополнить меню натуральными фруктами, которые принесут больше пользы, чем ароматизаторы, полученные в процессе химического синтеза.