Сороконожки и футбольная обувь для жестких покрытий в Киеве от Footballstyle

Для игры в футбол приобретают не только стандартные бутсы, но и сороконожки, или многошиповки. Этот вид обуви имеет особую подошву, которая позволяет чувствовать себя уверенно и комфортно на площадке с жестким покрытием.

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Чем сороконожки отличаются от бутс?

Подошва футбольных сороконожек изготавливается из резины. Ее характеристиками являются высокая износоустойчивость и плотность. Внутри подошвы укладывают прослойку из пены. Она выполняет амортизирующую функцию, снижает усталость с суставов игрока. В такой обуви удобно играть на твердом поле, утрамбованной земле или гравии. Снаружи подошвы – мелкие резиновые шипы.

В отличие от сороконожек, классические бутсы оснащены твердыми металлическими шипами. Шипы позволяют не скользить на газоне даже во время дождя. Для игры на гравийном или поле из земляной насыпи бутсы не подходят.

Как выбрать многошиповки?

Рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе обуви.

Спортивная обувь часто выполняется из кожзама. Потому не стоит стремиться к тому, чтобы сороконожки обязательно были кожаными. Наименования выполняют из фабритека и других синтетических материалов. Они не изнашиваются после 3-4 игр, служат долго. Если обувь приобретается для ребенка, отдают предпочтение моделям из телячьей кожи или кенгуру. Она тянется, через несколько дней приобретает форму ножки малыша. Поскольку сороконожки предназначены для игры на улице – подбирайте модели темных цветов. Они не так сильно пачкаются.

Также важно покупать обувь в зависимости от позиции игрока на поле. Ведь размеры и количество шипов у вратарей, защитников и нападающих отличаются.