Чебан призначений головним тренером збірної України з веслування на байдарках і каное

У п'ятницю, 30 грудня, було прийнято рішення Міністерства молоді та спорту України про призначення дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана головним тренером національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє canoe.in.ua.

Нагадаємо, що спортсмен вигравав Олімпіаду в Лондоні-2012 і Ріо 2016, а також був бронзовим призером Пекіна-2008.