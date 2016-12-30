Останнє в розділі
43 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 18:51
Чебан призначений головним тренером збірної України з веслування на байдарках і каное
У п'ятницю, 30 грудня, було прийнято рішення Міністерства молоді та спорту України про призначення дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана головним тренером національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомляє canoe.in.ua.
Нагадаємо, що спортсмен вигравав Олімпіаду в Лондоні-2012 і Ріо 2016, а також був бронзовим призером Пекіна-2008.
— 0
|
03.08.2016
Вікторія Ус: Тренери сказали, що у Ріо потрібно потрапляти у трійку
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua