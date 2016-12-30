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30.12.2016  18:51

Чебан призначений головним тренером збірної України з веслування на байдарках і каное

У п'ятницю, 30 грудня, було прийнято рішення Міністерства молоді та спорту України про призначення дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана головним тренером національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє canoe.in.ua.

Нагадаємо, що спортсмен вигравав Олімпіаду в Лондоні-2012 і Ріо 2016, а також був бронзовим призером Пекіна-2008.
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