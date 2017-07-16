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16.07.2017  15:41

Українки Кічасова та Горлова виграли золото чемпіонату Європи на байдарці

Українці виграли вже третю медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное в неділю, 16 липня.

У жінок на байдарці-двійці на 200 метрів чемпіонками Європи стали українки Марія Кічасова та Анастасія Горлова. Результат українок - 36,527.

Раніше повідомлялося, що у неділю зранку українці вже виграли дві бронзи.

Чемпіонат Європи

Веслування на байдарках та каное

Пловдив, Болгарія

Байдарка-двійка, 200 метрів

Жінки

1. Марія Кічасова/Анастасія Горлова (Україна) – 36,527
2. Жоана Васконселос/Франсіска Лайа (Португалія) – 36,777
3. Домініка Влодарчик/Катеріна Колодзийчик (Польща) – 37,117.

 

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