Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Регбі
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Збірні України з регбі-7 отримали нових головних тренерів
У регбійного Кредо - новий тренер
Збірна розчарована роботою Федерації регбі України, - капітан команди
Чемпіонат Європи. Збірна України з регбі-15 зазнала третьої розгромної поразки поспіль
В зоні АТО загинув український регбіст Денис Здоровець
Збірна України у Львові розгромлена Нідерландами


Новини
00:14
Баскетбол. НБА. Бостон здолав Нью-Йорк, Клівленд вирвав перемогу у Голден Стейт
25.12.2016
23:18
Футбол. ФІФА хоче запровадити на Чемпіонатах світу формулу "16 груп по 3 команди"
23:03
Футбол. Взимку збірна України U-17 товариські матчі зіграє у Білорусі, а команда U-19 - в Ізраїлі
22:32
Біатлон. Чемпіонат України. Чоловічий спринт за відсутності лідерів збірної виграв Ткаленко
22:23
Футбол. Збірна України (U-16) зіграє на турнірі під егідою УЄФА у Туреччині
22:17
Футбол. Ювентус готовий викласти Реалу за Крооса 60 млн євро
21:11
Баскетбол. НБА відкрила голосування з визначення стартових складів на Матч зірок
20:41
Футбол. Гравець збірної США може завершити кар'єру через проблеми із серцем
20:33
Регбі. У регбійного Кредо - новий тренер
20:12
Футбол. Гравець Руху про період виступів у Шахтарі: Росіяни, чеченці з автоматами вривалися в автобус
Усі новини
48 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.12.2016  20:33

У регбійного Кредо - новий тренер

Віце-чемпіон Суперліги чемпіонату України змінив наставника.

Знову команду очолить Дмитро Кірсанов, який у чемпіонському, 2007 році був тренером нападників і входив до штабу під керівництвом Гії Чумбурідзе.

Про це інформує офіційний сайт Кредо-1963.

"Цілі на сезон вже зрозумілі. Успішна участь у Східно-Європейської лізі навесні, а з 1 серпня сформується франшиза - збірна трьох клубів: Академії, Політехніка та Кредо. Ця франшиза буде представляти Одесу у Суперлізі чемпіонату України", - сказав він.

Дмитро Кірсанов також продовжить очолювати жіночий РК Відрада.

 
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.11.2015

Харківський Олімп - 11-разовий чемпіон України з регбі-15. ВІДЕО
Олімп вдев'яте поспіль став найсильнішим регбійний клубом України.
Харківський "Олімп" знову став чемпіоном України
Чий буде Кубок трьох націй?
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter