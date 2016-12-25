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25.12.2016
48 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 20:33
У регбійного Кредо - новий тренер
Віце-чемпіон Суперліги чемпіонату України змінив наставника.
Знову команду очолить Дмитро Кірсанов, який у чемпіонському, 2007 році був тренером нападників і входив до штабу під керівництвом Гії Чумбурідзе.
Про це інформує офіційний сайт Кредо-1963.
"Цілі на сезон вже зрозумілі. Успішна участь у Східно-Європейської лізі навесні, а з 1 серпня сформується франшиза - збірна трьох клубів: Академії, Політехніка та Кредо. Ця франшиза буде представляти Одесу у Суперлізі чемпіонату України", - сказав він.
Дмитро Кірсанов також продовжить очолювати жіночий РК Відрада.
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