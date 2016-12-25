У регбійного Кредо - новий тренер

Віце-чемпіон Суперліги чемпіонату України змінив наставника.

Знову команду очолить Дмитро Кірсанов, який у чемпіонському, 2007 році був тренером нападників і входив до штабу під керівництвом Гії Чумбурідзе.

Про це інформує офіційний сайт Кредо-1963.

"Цілі на сезон вже зрозумілі. Успішна участь у Східно-Європейської лізі навесні, а з 1 серпня сформується франшиза - збірна трьох клубів: Академії, Політехніка та Кредо. Ця франшиза буде представляти Одесу у Суперлізі чемпіонату України", - сказав він.

Дмитро Кірсанов також продовжить очолювати жіночий РК Відрада.