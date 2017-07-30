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Стрільба. Україна виграла ще два "золота" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
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30.07.2017  17:18

Україна виграла ще два "золота" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Львів'янин Павло Коростильов та чоловіча збірна України здобули золоті нагороди у восьмий день чемпіонату Європи-2017 з кульової стрільби в Баку (Азербайджан).

Коростильов із результатом 581 очко став у неділю переможцем в індивідуальному заліку стрільби з малокаліберного стандартного пістолета з 25 метрів, випередивши у фіналі Крістіана Райтца з Німеччини (574) та росіянина Алєксія Клімова (573), повідомляє Укрінформ.

У командних змаганнях цієї вправи українці Павлj Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін із сумою 1719 очок залишили позаду збірні Франції (1676) та Росії (1675), пише Укрінформ.

В активі збірної України вже 9 медалей - 4 золоті, 4 срібні, 1 бронзова.

Континентальна першість завершиться 3 серпня.

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