Останнє в розділі
249 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.07.2017 17:18
Україна виграла ще два "золота" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Львів'янин Павло Коростильов та чоловіча збірна України здобули золоті нагороди у восьмий день чемпіонату Європи-2017 з кульової стрільби в Баку (Азербайджан).
Коростильов із результатом 581 очко став у неділю переможцем в індивідуальному заліку стрільби з малокаліберного стандартного пістолета з 25 метрів, випередивши у фіналі Крістіана Райтца з Німеччини (574) та росіянина Алєксія Клімова (573), повідомляє Укрінформ.
У командних змаганнях цієї вправи українці Павлj Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін із сумою 1719 очок залишили позаду збірні Франції (1676) та Росії (1675), пише Укрінформ.
В активі збірної України вже 9 медалей - 4 золоті, 4 срібні, 1 бронзова.
Континентальна першість завершиться 3 серпня.
|
30.03.2016
Юрій Сухоруков: Олімпійську медаль вивіз, але у Донецьку багато чого залишилося
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua